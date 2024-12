Münchner Messe:Wie sich die Ispo gewandelt hat

Von Thomas Becker

Die Ispo – war das nicht die Messe, wo es die neuen Skier und Joggingschuhe mit irgendwie dämpfender Sohle zu bestaunen gab? Ja, das war sie mal. Dass sich seit den Anfängen in den 1970er-Jahren einiges geändert hat, sieht man schon an der Mittagspause des erstmals veranstalteten Media Days. Neben Cappuccino und Butterbrezn wird eine „Active Recovery Session“ auf der Blackroll angeboten. Nur eine Viertelstunde, aber immerhin. Ein älterer Herr fasst die für einige eher ungewohnten Dehn-Übungen gut zusammen: „Puh.“ Auch die Ansprache ist anders. Wer sich auf der Ispo-Homepage einen Überblick verschaffen mag, dem schallt Folgendes entgegen: „Na, bereit für drei Tage Party, Community und Festival Feeling, gepaart mit den neuesten Produkten und den heißesten Trends? Damit du deinen Messebesuch so richtig rockst, ist hier unser How to Ispo Munich für dich.“