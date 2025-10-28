Zum Hauptinhalt springen

SportartikelmesseIspo zieht von München nach Amsterdam

Lesezeit: 3 Min.

Von 2026 an soll die Ispo neu ausgerichtet werden.
Von 2026 an soll die Ispo neu ausgerichtet werden. (Foto: Corinna Guthknecht)

Jahrzehntelang zog die Sportartikelmesse Scharen von Ausstellern und Besuchern an. Doch mit der Corona-Pandemie kam die Zäsur, der Glanz verblasste. 2026 soll die Ispo in den Niederlanden neu aufgestellt werden.

Von Catherine Hoffmann

Fünf Jahrzehnte lang war sie eine feste Größe im Münchner Messekalender – die Ispo, einst die weltweit größte Fachmesse für Sportartikel und Sportmode. Hier zeigten Hersteller ihre neuesten Entwicklungen für den Wintersport, hier sprachen Olympiasieger über Leidenschaft und Leistung, hier wurde der Pulsschlag einer ganzen Industrie gemessen. Nun verliert die Messe München ihr langjähriges Aushängeschild: Die Ispo verlässt München und zieht nach Amsterdam.

