Jahrzehntelang zog die Sportartikelmesse Scharen von Ausstellern und Besuchern an. Doch mit der Corona-Pandemie kam die Zäsur, der Glanz verblasste. 2026 soll die Ispo in den Niederlanden neu aufgestellt werden.

Fünf Jahrzehnte lang war sie eine feste Größe im Münchner Messekalender – die Ispo, einst die weltweit größte Fachmesse für Sportartikel und Sportmode. Hier zeigten Hersteller ihre neuesten Entwicklungen für den Wintersport, hier sprachen Olympiasieger über Leidenschaft und Leistung, hier wurde der Pulsschlag einer ganzen Industrie gemessen. Nun verliert die Messe München ihr langjähriges Aushängeschild: Die Ispo verlässt München und zieht nach Amsterdam.