Besonders herzlich war er nicht, der Empfang, damals, im März 1970, als die Ispo nach München kam. Hans-Jochen Vogel (SPD), dereinst Oberbürgermeister der Stadt, sprach bei der Eröffnung von einem „zugereisten Fräulein aus dem Norden“.
Lesezeit: 5 Min.
Premieren, Prominente, Party: Die Ispo in München war mehr als eine Messe. Auf ihr ließ sich Sport-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte erleben. Nun verschwindet sie. Zum Abschied von einer einmaligen Schau.
Von René Hofmann
