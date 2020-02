In Bayern sind sieben der 14 Menschen, die sich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert hatten, wieder zu Hause. Nachdem vergangene Woche ein erster Webasto-Mitarbeiter aus dem Klinikum Schwabing entlassen worden war, konnten am Wochenende zwei weitere Coronavirus-Patienten die Klinik verlassen. Bereits am Freitag durfte auch eine Familie aus dem Landkreis Traunstein, die im Krankenhaus in Trostberg behandelt wurden, nach Hause.

© SZ vom 18.02.2020 / dpa Feedback