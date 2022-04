Ismaning:Sexpuppe mit Leiche verwechselt

Einen grausigen Fund machten einige Kinder im Alter zwischen zehn und 13 Jahren, die am Mittwoch gegen 15.45 Uhr bei einer Schnitzeljagd in Ismaning unterwegs waren: In der Nähe eines Parkplatzes stießen sie im Gebüsch auf einen notdürftig verscharrten menschlichen Fuß, der in einen rosafarbenen Stoff gewickelt war. Ein 55 Jahre alter Mann, der die Kinder als Aufsicht begleitet hatte, verständigte die Polizei, die mit drei Streifenwagen zum Fundort fuhr. Dort stellte sich das vermeintliche Leichenteil dann freilich als Überrest einer Sexpuppe heraus. Der war allem Anschein nach die Luft ausgegangen, weshalb ihr vormaliger Besitzer sie wohl entsorgen wollte. Das tat er jedoch nicht nur auf erschreckende Weise, sondern auch verbotswidrig.