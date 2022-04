Ein 41-Jähriger ist am S-Bahnhof Ismaning attackiert und schwer verletzt worden, nachdem er zuvor in der S-Bahn eine 19-jährige Frau vor zwei Männern schützen wollte. Laut Bundespolizei hatten sich gegen drei Uhr morgens in einer S 8 Richtung Flughafen ein 18- und ein 19-Jähriger der jungen Frau angenähert. Das spätere Opfer habe dies als Belästigung gesehen und sich zwischen die Männer und die Frau gestellt.

Erst als alle Beteiligten in Ismaning ausstiegen, sei der 41-Jährige unvermittelt am Bahnsteig angegriffen worden. Mit einer Verletzung am Auge sei er ins Krankenhaus gekommen. Dort stellten die Ärzte unter anderem eine Schädelfraktur mit inneren Blutungen sowie einen Unterkieferbruch fest. Der 41-Jährige wurde noch am Sonntag operiert. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte Bundespolizeisprecher Wolfgang Hauner.

Die beiden Tatverdächtigen konnten noch am Sonntag ermittelt werden, sie befinden sich aber auf freiem Fuß. Warum die Situation außerhalb des Zugs eskalierte, ob beide zugeschlagen haben und in welchem Verhältnis die 19-Jährige zu den Tatverdächtigen steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 089/5155501111 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.