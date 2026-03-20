Die Brüder Grimm würden es vermutlich bestreiten, aber die mongolische Steppe spielt in einer ganz anderen Liga als der deutsche Wald. Ein gewaltiger Naturraum von rauer Schönheit, weiten Horizonten, extremen Temperaturen und fast menschenleer. Dazu auch heute noch spiritueller Wohnsitz von allerlei unsichtbaren Wesen. Wenn Javkhlan Ariunbold sich der Graslandschaften ihrer Heimat erzählend erinnert, scheint ihr jedenfalls jeder Fluss, jeder Stein, jeder Hügel beseelt, auch der Wind und die Wolken. „Die Augen der Naturgeister beobachten mich von allen Seiten“, sagt die mongolische Künstlerin.