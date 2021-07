Ismaning:Rentner verbrennt Geld auf dem Herd

Ein an Demenz erkrankter Rentner aus Ismaning hat am Sonntagabend versucht, Ersparnisse in Höhe von etwa 10 000 Euro auf dem heimischen Herd zu verbrennen. Zu diesem Zweck hatte der mehr als 80 Jahre alte Mann die Scheine direkt auf die Platte gelegt. Durch die Rauchentwicklung war seine Ehefrau auf das Vorhaben aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert. Ein zufällig privat in der Nähe weilender Brandbekämpfer kam zu Hilfe und begann mit dem Löschen. In der Wohnung entstand dennoch ein beträchtlicher Schaden. Was von dem Geld noch zu retten ist und gegen frische Scheine umgetauscht werden kann, war zunächst unklar. Für einen Umtausch müssen die Seriennummern noch zu erkennen sein. Wegen einer möglichen Rauchvergiftung wurde der Rentner vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.