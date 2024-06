Ein Bauernjunge aus dem nordtürkischen Terme wird zum Pionier: Politikwissenschaftler Ismail Sahin arbeitet seit 40 Jahren mit Jugendlichen, die einen eigenen Weg finden müssen zwischen der Kultur ihrer Eltern und der in Deutschland.

Von Andrea Schlaier

Gar nicht so lange her, da wurde Ismail Sahin für den Fragebogen einer kleinen Zeitung nach dem wichtigsten Rat gefragt, den er seinen Kindern mitgeben könne: „Lasst euch nicht das Denken verbieten“ steht da nun als vorletzte Antwort in der Liste. Genau genommen hat der 65-Jährige gar keine Kinder, zumindest keine leiblichen. Genauer genommen hatte er unterm Strich über die letzten 40 Jahre Hunderte Kinder.