21. Mai 2019, 18:53 Uhr "Isle of Summer" Festnahmen bei Techno-Fest

Bei der Techno-Veranstaltung "Isle of Summer" im Stadtteil Haidhausen hat die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag 15 Besucher wegen des Besitzes von Drogen vorläufig festgenommen. Sie wurden wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelverbot angezeigt. Wie das Polizeipräsidium am Dienstag mitteilte, hätten sich die Besucher der Techno-Party dabei aggressiv verhalten. Sie hätten die Beamten angepöbelt und versucht, diese bei ihrem Einsatz zu behindern. Gefunden wurden verschiedene synthetische Drogen.