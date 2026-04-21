Noch immer ist unklar, wer für den Sprengstoffanschlag auf das israelische Restaurant „Eclipse“ in der Münchner Maxvorstadt vom 10. April verantwortlich ist. Ein Bekennervideo der obskuren Gruppierung „Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia“ (Hayi) vom vergangenen Mittwoch wirft Fragen auf. Das Video zeige „auf jeden Fall eine verbale Unterstützung“ des Anschlags, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag. „Ob es sich unmittelbar auch um die Täter handelt oder um Sympathisanten der Täter, das sind Dinge, die Gegenstand der Ermittlungen sind.“
Islamistische Anschläge in MünchenWie die Terrorgefahr durch Extremisten und angeheuerte Agenten wächst
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Nach der Attacke auf ein israelisches Restaurant in München laufen intensive Ermittlungen. Die Sicherheitsbehörden stoßen immer wieder auf neue Anschlagspläne.
Von Martin Bernstein
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