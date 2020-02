Leserbrief "Geldverschwendung an der A 94" vom 30. Januar und "Weniger Lärm" vom 9. Januar:

Die Eröffnung der Südost-Autobahn A 94 ("Istental-Autobahn") dürfte mehrheitlich als volkswirtschaftlich unumgängliche Maßnahme im Zeichen eines globalisierten Wirtschaftsraumes gesehen sein. Schlagworte dazu sind "verlängerte Werkbank von Autoherstellern und Industriebetrieben", Verlagerung von Lagerhaltung in an Bayern angrenzende Länder, Anbindung an die Fernverkehrinfrastruktur von Südost-Oberbayern (zum Beispiel das sogenannten "Chemiedreieck"). Die Fernstrecke ist eine global- und volkswirtschaftlich unstrittig wichtige Verkehrsader. Sie ist nach jahrzehntelangem Streit mit einigen Siedlern des unmittelbaren Umfeldes der Trasse im Oktober 2019 in Betrieb genommen worden. Zur Freude vieler tausend Pendler und Berufskraftfahrer im Lieferverkehr.

Allerdings - die Freude währte nicht lange. Die streitbare Klientel kann und will sich mit dem Beenden der Streitigkeiten nicht abfinden - und zieht die politische Karte. Ein Schelm, der Böses denkt, schließlich stehen Wahlen bevor. Die nunmehr nach mehr als 30 Jahren Planungs-, Bau- und Streitzeit aktuell von Herrn Söder angestoßene und von Herrn Herrmann ausgeführte Verkehrsflusshemmung durch Maßnahmen einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 120 km/h von Pastetten bis Heldenstein, gefordert von einer Klientel unnachgiebiger Streithansl, könnte durchaus auch als wahlpopulistischer Amtsmissbrauch gesehen werden.

Warum? Erkennbar verlaufen rund drei Viertel der in Rede stehenden und seit 1. Februar verkehrsflussgehemmten Trassenführung durch unbebautes Gelände wie Wald oder Wiesen. Die als etwaig betroffen apostrophierten randständigen Siedlungsanteile sind durch aufwändige Lärmschutzmaßnahmen auf der Grundlage einschlägiger Rechtsvorschriften geschirmt worden. Geplant und ausgeführt im Einvernehmen mit dem Straßenlastträger. Warum also die in Rede stehende kostenträchtige und aus meiner Sicht möglicherweise auch rechtlich strittige Folgemaßnahme? Mal schauen, ob hier der politische Schuss nicht nach hinten losgeht.

Und last but not least - nicht nur Herr Scheuer hat sich an verkehrstechnischen oder politischen Themen schon mehr als einzelne Finger verbrannt. Josef Stümpfl, Tutzing