2. September 2018, 22:17 Uhr Isarvorstadt Strategien gegen den Pflegenotstand

Wie man die Situation in der Pflege verbessern kann, ist Thema einer Veranstaltung am Freitag, 7. September, in der Münchner Aids-Hilfe, Lindwurmstraße 71. Initiatorinnen des Volksbegehrens "Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern" stellen gemeinsam mit einer Ärztin Strategien vor, wie das Problem angegangen werden könnte. Außerdem spricht Benjamin Pulz, Kandidat für "Die Linke" bei der Landtagswahl und ausgebildeter Pfleger. Ates Gürpinar, Spitzenkandidat der Linken, moderiert. Beginn ist um 19 Uhr.