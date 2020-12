Schöne Bescherung, mag da manch einer an Heiligabend in der Baaderstraße eher geseufzt haben: In einer Reihe von Häusern war um 20.30 Uhr plötzlich der Strom weg. Ein Relais müsse ausgetauscht werden, informierte ein herbeigeeilter Mitarbeiter der Stadtwerke die Anwohner. Die arrangierten sich mit dem Stromausfall, der bis morgens um 5 Uhr dauerte, und feierten weiter. Packten ihre Geschenke im Licht einer Stirnlampe aus, wie Sieglinde Gabriel (), und zündeten einfach noch mehr Kerzen an als an diesem Abend eh üblich.