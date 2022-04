Ein Polizist ist am Donnerstagabend in seiner Freizeit Opfer einer Körperverletzung geworden. Der 39-Jährige befand sich mit Bekannten in einer griechischen Gaststätte in der Isarvorstadt, wo ein offensichtlich alkoholisierter Mann mehrmals versuchte, mit der Gruppe ins Gespräch zu kommen. Nachdem der Unbekannte zurückgewiesen worden war, entfernte er sich zunächst, kehrte aber später wieder zurück. Dabei nahm er den 39-Jährigen unvermittelt von hinten in einen Würgegriff und zerrte ihn vom Stuhl. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei das Opfer dabei kurzzeitig bewusstlos geworden und zu Boden gestürzt. Alarmierte Streifenbesatzungen nahmen den Übeltäter noch in dem Lokal fest. Es handelt sich um einen 33 Jahre alten Münchner, bei dem ein Alkoholwert von rund zwei Promille festgestellt wurde. Das Motiv für seinen Übergriff ist unklar. Der von ihm malträtierte Polizist wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.