13. August 2018, 21:51 Uhr Isarvorstadt Kaffee und queere Themen

"Queere Themen finden noch zu wenig Beachtung in der Landespolitik", sagt Fraktionsvorsitzender im Landtag und Spitzenkandidat der Grünen Ludwig Hartmann. Deshalb lädt er am Mittwoch, 15. August, von 16 Uhr an zum "Queer Outdoor Café" an den Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz, Am Glockenbach. Der Eintritt ist frei.