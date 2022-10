Der Holzplatz in der Isarvorstadt soll schöner werden - nur wie? Das Baureferat lädt deshalb am Freitag, 7. Oktober, von 15 bis 18 Uhr alle Nachbarn zur Bürgerbeteiligung für die Neugestaltung ein. Die Veranstaltung findet direkt am Holzplatz statt, bei Regen unter Pavillons. Das Baureferat hat eine Konzeptstudie erarbeitet. So ist die Nutzbarkeit der Fläche mit seinen alten Bäumen und dem denkmalgeschützten Pissoir durch Parkplätze und die Barrierewirkung der Fahrbahnen stark eingeschränkt. Durch die Umgestaltung soll die Aufenthaltsqualität verbessert werden. In einer Diskussion mit den Fachleuten des Baureferats werden die Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft gesammelt und dem Bezirksausschuss vorgelegt.