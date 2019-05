10. Mai 2019, 22:01 Uhr Isarvorstadt Goldener Pokal des Improtheaters

Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen treten an diesem Samstag, 11. Mai, die stärksten Teams im Halbfinale des 15. "Fastfood-Improcup" gegeneinander an. Die Gewinner des Abends ziehen ins Finale ein, das am Sonntag, 6. Juli, stattfindet. Im Schlachthof, Zenettistraße 9, geben die Teams mit Körpereinsatz, Konzentration, Fantasie und Emotionen alles, um die besten Szenen aus dem Stegreif zu spielen. Ob gesungen, gesprochen oder stumm, die Teilnehmer versuchen, die Geschichten auf den Punkt zu bringen und schließlich als bestes Team den Improcup, den goldenen Pokal des Improtheaters, in den Händen zu halten. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 27 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.fastfood-theater.de oder www.improcup.de.