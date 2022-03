Von Sebastian Krass

Vielleicht sind Sie an diesem ehemaligen Bahnhof schon einmal vorbeispaziert oder vorbeigefahren mit der Bayerischen Oberlandbahn BOB (die inzwischen Bayerische Regiobahn, kurz BRB, heißt). Wenn nicht, wäre das ein Tipp für die nächsten sonnigen Tage: Ganz in der Nähe der Isar, fast direkt an der Großhesseloher Brücke liegt der alte Isartalbahnhof, eine denkmalgeschützte Anlage, die seit vielen Jahren leer steht. Zumindest wirkt es, als würde sie leer stehen.

Offiziell aber ist dies ein richtiges kleines Firmenzentrum: 15 Unternehmen haben dort ihren Sitz, so steht es auf einem Briefkasten und einem Türschild. Eine Klingel allerdings gibt es nicht. Diesen merkwürdigen Ort habe ich mir mit meiner Kollegin Ramona Dinauer und meinem Kollegen Klaus Ott etwas genauer angeschaut. Dabei sind wir darauf gestoßen, dass die Firmen alle dem Bauunternehmer Urs Brunner zuzurechnen sind und dass der Bahnhof ihm seit mehr als 20 Jahren gehört.

In dieser Geschichte (SZ Plus) gehen wir den Fragen nach, ob der Firmensitz mit dem niedrigen Gewerbesteuersatz in Pullach (Großhesselohe ist ein Ortsteil) zu tun hat, ob das alles mit rechten Dingen zugeht - und warum der Bahnhof schon so lang leer steht.

DER TAG IN MÜNCHEN

Krieg in der Ukraine: Stadt will die Aufnahme von Flüchtlingen verbessern. In der Nähe des Hauptbahnhofs soll ein Willkommenscenter entstehen, damit Ankömmlinge nicht mehr auf dem Boden schlafen müssen. Geplant sind ein Catering und Shuttle-Busse.

Universitäten: "Alle Projekte mit Russland werden gestoppt" Das Grundlagenforschungsprojekt Cremlin: ausgesetzt. Das gemeinsame Hightech-Zentrum in der Nähe Moskaus: Zukunft ungewiss. Millionenschwere Kooperationen Münchner Unis stehen still.

Guide Michelin: 21 Sterne für München Die Stadt verliert im neuen Guide Michelin ihr einziges Drei-Sterne-Restaurant, bekommt aber fünfmal zwei Sterne und elfmal einen Stern. Große Überraschungen bleiben aus.

"Die Leute bunkern" Von der kürzlich beschlossenen Freigabe staatlicher Ölreserven ist das Tanklager in Krailling nicht betroffen. Und doch ist auf dem Gelände momentan viel mehr los als gewöhnlich. Woran liegt das?

