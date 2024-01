Von Andreas Pernpeintner

Am Ende von Gershwins "Rhapsody in Blue" ist die Begeisterung für die Pianistin Yuja Wang und das Mahler Chamber Orchestra in der Isarphilharmonie immens. Dabei ist das nicht die überzeugendste Darbietung des Abends. Trotz des Bemühens, in dieser Fassung für Klavier und Jazz-Salonorchester Elastizität zu erzielen, will sich genau diese nicht so recht einstellen.