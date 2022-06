Der Dirigent Michael Balke leitet das "Munich-Ukrainian Symphony", in dem Musiker großer Münchner Orchester ukrainische Musikstudenten unterstützen.

Etablierte Münchner Musiker spielen gemeinsam mit ukrainischen Musikstudenten ein Benefizkonzert in der Isarphilharmonie.

Die Solidarität der Münchner mit den Ukrainern scheint ungebrochen. Das zeigen schon die zahllosen Benefizkonzerte, die seit knapp vier Monaten allein in München über die Bühne gingen. Nun gibt es wieder eines. Doch dieses verspricht etwas Besonderes zu werden. Denn hier spielen unter dem Motto "Concert for Tomorrow" Musiker aller großen Münchner Orchester mit ukrainischen Musikern, von denen viele an der Hochschule für Musik und Theater München studieren, zusammen. Gemeinsam sind sie das neu gegründete "Munich-Ukrainian Symphony", initiiert und geleitet von Michael Balke.

Schon die Proben sind ungewöhnlich: Jedem ukrainischen Musikstudenten wird ein erfahrener Mentor zur Seite gestellt. So hat sich etwa der Oboist der Münchner Philharmoniker Kai Rapsch bereit erklärt, mit ukrainischen Mitwirkenden zu proben und ihnen fehlendes Zubehör für ihre Instrumente zu besorgen. Raymond Curfs, Professor und Solopauker des BR-Symphonieorchesters, stellt ebenso seine Erfahrung zur Verfügung wie die Flötistin der Münchner Symphoniker, Désirée Wolff oder die stellvertretende Konzertmeisterin am Gärtnerplatztheater, Kumiko Yamauchi. Die Stargeigerin Arabella Steinbacher macht mit, genauso wie der junge, aus Südafrika stammende Belcanto-Tenor Levy Sekgapane.

Gemeinsam spielen sie Werke von Bizet, Massenet, Astor Piazzolla, aber auch weniger bekannter Komponisten wie Maxim Berezovsky und Yurii Lanyuk. Mit den Erlösen aus dem Kartenverkauf wird die Musikschule im ukrainischen Bucha wieder aufgebaut und mit neuen Instrumenten ausgestattet. Ein schönes Zeichen des Miteinander für eine hoffentlich bessere Zukunft der Ukraine.

Music for Tomorrow, Samstag, 18. Juni, 19 Uhr, Isarphilharmonie, Hans-Preißinger-Straße 8, Kartentelefon 54818181