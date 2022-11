Von Andreas Pernpeintner

Ursprünglich hätte Christian Thielemann das Konzert mit Julia Fischer und der Sächsischen Staatskapelle Dresden in der Isarphilharmonie leiten sollen. Ob der auch mit solcher Contenance dirigiert hätte? Diese ist bei David Afkham am Dirigentenpult auffällig. Bei Mendelssohns "Hebriden"-Ouvertüre, so scheint es, ist er sogar hauptsächlich darauf bedacht, den Klang zu mildern und besonders auf das Leise, Federleichte zu achten. Schön: Entspringt sie aus solch leisem Raunen, wirkt die allmähliche Verdichtung dieser Komposition umso stärker. Das ist hübsch. Ob das Interpretationskonzept allerdings länger getragen hätte, ist nicht zu erfahren, da die Ouvertüre - am Ende sogar wirklich fetzig - dann auch schon zu Ende ist.

Julia Fischer setzt den Mendelssohn-Nachmittag mit dem Violinkonzert op. 64 fort. Dass sie das Werk mit dem berühmten Thema sehr fein abschattiert eröffnet, passt gut zu Afkhams Herangehensweise. So grandios Fischers Virtuosität ist, die Darbietung lebt vor allem davon, wie präzise und kultiviert die Gestaltung und das Zusammenwirken von Solistin und Orchester gelingen. Jene kurzen Momente, in denen die Staatskapelle im Finalsatz mit Fischers graziler Geschwindigkeit nicht leicht Schritt halten kann, sind die Ausnahme. Wunderbar ist, wie süß und ungekünstelt Fischer und das Orchester das Andante singen lassen. Und mit welch konzentrierter Ruhe hat Fischer zuvor ihre Kadenz zum ersten Satz genossen! Mit deutlichen dynamischen Kontrasten und mit zartesten Spitzentönen. Sie erntet am Ende immensen Beifall und dankt mit Paganinis 13. Caprice.

Nach der Pause folgt Mendelssohns "Schottische". Anders als die Ouvertüre endet die nicht so bald, und es zeigt sich: So sehr auch hier die geschmeidige Eleganz des Orchesterklangs erfreut (dadurch befördert, dass Afkham selbst das Schnelle mit ruhiger Gestik dirigiert), auf die gesamte Werklänge bezogen ist die Interpretation ziemlich verhalten.