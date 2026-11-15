In diesem Jahr ist Jazz ein bisschen historischer geworden. Das liegt an seinen Jubilaren. Denn inzwischen sind es nicht mehr die Ahnen der Frühzeit, die mit dreistelligen Zeitdenkmälern geehrt werden. Es sind die Helden der Moderne und ehemaligen Avantgarde, die die Grenze der Hundert erreicht haben, allen voran Miles Davis und John Coltrane. Symbolische Akte wie eine Tribute-Tournee haben daher auch einen Unterton der Melancholie. Sie erinnern an die Innovationen von einst und verweisen damit auf einen Alterungsprozess des Fortschritts, der der Idee der stetigen Erneuerung widerspricht.