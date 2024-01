Von Paul Schäufele

Als er den Saal betritt, mit klein gewordenen Schritten, aber unvermindert vornehm, fällt er kaum auf in den Massen der Isarphilharmonie. Und doch sind alle an diesem Abend da, um ihn zu sehen: Zubin Mehta. Ihm wird die Goldene Ehrenmünze der Stadt München verliehen für sein künstlerisches Wirken in München, namentlich für die acht Jahre als Generalmusikdirektor an der Bayerischen Staatsoper und seine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Münchner Philharmonikern, deren Ehrendirigent er seit 2004 ist und mit denen er gerade an einem Brahms-Zyklus arbeitet, inklusive Konzerttournee nach Spanien und in die Vereinigten Staaten.