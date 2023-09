"Element of Crime" spielen in der ausverkauften Isarphilharmonie. Sie klingen nach einsamen, nächtlichen Spaziergängen. Ein melancholischer Abend, der schon viel früher beginnt.

Von Dirk Wagner

"Weil träumend manchmal Träume platzen, darf ich mich heut' gehen lassen", singt Madlaina Pollina, die Schwester des Schweizer Rockmusikers Faber, im Duett mit Nora Steiner. In der ausverkauften Isarphilharmonie bieten die beiden Züricher Singer-Songwriterinnen vorab im Vorprogramm zum Element of Crime-Konzert ein kleines Akustik-Set zu zweit, das stimmungsmäßig einiges von dem vorwegnimmt, was später auch die Berliner Band um den Sänger und Trompeter Sven Regener ausmachen wird. (Am 27. November spielen Steiner & Madlaina in einer fünfköpfigen Band im Muffatwerk.)