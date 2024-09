Von Philipp Crone

Hannah schließt ihr Fahrrad ein paar Meter neben dem Eingang zum Isarinselfest ab und sagt: „Am Donnerstag hat mich noch eine Freundin angeschrieben und gesagt: Geh’ lieber nicht.“ Die Freundin meinte den von Jura-Studentin Hannah geplanten Einkaufsbummel in der Innenstadt am Donnerstagmittag. Ein paar Stunden, nachdem die Schüsse am NS-Dokuzentrum und dem israelischen Generalkonsulat gefallen waren. Sie sei dann auch nicht gefahren, „aber eher, weil ich dachte, dass es vielleicht ein Verkehrschaos geben könnte“. Und nicht, weil sich die 25-Jährige unsicher gefühlt hätte. Wie ist die Stimmung in der Stadt in den Tagen nach dem Anschlag am Karolinenplatz? Eine Spurensuche an der Isar.