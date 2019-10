Die Idee einer Standseilbahn, die zwischen Obersendling über den Tierpark Hellabrunn bis zum Wettersteinplatz in Giesing führt, könnte eine Lösung für viele Verkehrsprobleme im Münchner Süden bedeuten. Der Verkehrsplaner Thomas Kantke hatte kürzlich den Bezirksausschuss Untergiesing-Harlaching von seiner Vision überzeugt, die Anschluss an das Grünwalder Stadion, den Tierpark und die neuen Wohngebiete der Siemenswerke bieten würde. Am Dienstag griff nun die Linken-Fraktion im Stadtrat die Machbarkeitsstudie des Planers auf. Eine Standseilbahn sei "gerade bei schwierigen topografischen Verhältnissen wie der Querung des Isarhochufers durchaus nachdenkenswert". Mit einer städtischen Machbarkeitsstudie soll nun herausgefunden werden, welche Entlastungen ein derartiges Verkehrsmittel für die U-Bahnlinie 1 und die Trambahnlinie 25 hätte, welche Auswirkungen es auf die Besucherströme des Tierparks und des Sechzigerstadions hätte. Besonders für Hellabrunn mit seinen etwa 2,5 Millionen Besuchern jährlich könnte die Standseilbahn eine enorme Verkehrsentlastung bringen. Bei etwa doppelter Kapazität wie bei einer Trambahn würde eine Standseilbahn zudem relativ günstig zu realisieren sein, glauben die Linken-Stadträte. In Innsbruck, wo seit 2007 die neue Hungerburgbahn fährt, gilt der Zug mittlerweile sogar als ein neues Wahrzeichen der Tiroler Landeshauptstadt.