Es ist eine ungewöhnliche Allianz für eine saubere Isar: Der Verein "Isarfischer" und das Unternehmen "Sea Life" mit seinem Großaquarium in München rufen erstmals gemeinsam zum "Rama dama" an der Isar auf. Die Isarfischer sammeln bereits seit Jahrzehnten regelmäßig Müll an einzelnen Flussabschnitten in München. Seit einigen Jahren reinigen auch Mitarbeiter und Freiwillige beim sogenannten Isar Clean Up die Ufer von Abfall. "Wir möchten ein Zeichen gegen die Umweltverschmutzung setzen", sagt Willi Ruff, Vorsitzender der Isarfischer. Die gemeinsame Aktion, zu der möglichst viele freiwillige Helfer gesucht werden, beginnt am Samstag, 12. Oktober, um 8 Uhr an verschiedenen Sammelplätzen: am Parkplatz der Floßlände, an Thalkirchner und Wittelsbacher Brücke, am Parkplatz des Müllerschen Volksbads und am Stauwehr Oberföhring.