Von Sina Nachtrub, München

Bücher wie Rita Falks "Rehragout-Rendezvous", "Winterkartoffelknödel" oder "Erntedank" von Klüpfel & Kobr haben bayerische Heimatkrimis fast schon zum Kult gemacht. Alpenpanorama, sympathischer Dialekt und bayerische Urgesteine gepaart mit spannenden Fällen scheinen Erfolg zu garantieren. Aber auch Krimis abseits von den beliebten Eberhofer- und Kluftinger-Klassikern können da allemal mithalten - und das nicht nur bei den Titeln. In "Alpengrollen", "Krautschädl", "Mordswiesn" und Co. löst Ex-Kommissar Max Raintaler seit 2011 brisante Mordfälle an bayerischen Schauplätzen.