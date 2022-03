Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag eine illegale Party unter einer Autobahnbrücke zwischen Ismaning und Unterföhring aufgelöst. Rund 300 überwiegend junge Menschen hatten sich zu dem sogenannten Isar-Rave unter der A 99 getroffen. Da die Örtlichkeit in einem Landschaftsschutzgebiet liegt und wegen der Nähe zur Autobahn auch eine Gefährdung der Feiernden nicht auszuschließen war, löste die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen anrückte, die Party kurz vor Mitternacht auf. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, hätten sich die Feiernden friedlich verzogen. Den Organisator, einen 21-Jährigen aus Gräfelfing, erwartet jedoch eine Anzeige. Er hatte laut Polizei eine professionelle Musik- und Lichtanlage mitsamt Generatoren zur Stromversorgung unter zwei Pavillons aufgebaut. Es ist keineswegs das erste Mal, dass die Polizei an dieser Stelle eine Party beenden musste. Der Polizei zufolge ist die Autobahnbrücke der A 99 beliebt, weil sie Schutz vor Regen und eine gute Akustik biete.