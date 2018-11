11. November 2018, 15:41 Uhr Innerstädtische Gestaltung Wann wird die Isar in München endlich besser zugänglich gemacht?

Eine Promenade für Fußgänger, Treppen zum Fluss, ein Begegnungsraum auf der Brücke: Ideen gäbe es einige. Doch in den vergangenen Jahren ist wenig vorangegangen.

Von Thomas Anlauf

Die stark befahrene Ludwigsbrücke am Deutschen Museum muss wegen einer Generalsanierung voraussichtlich mehrere Jahre lang zumindest teilweise für den Verkehr gesperrt werden. Die Bauarbeiten sollen spätestens Ende 2020 beginnen. Das geht aus einer Beschlussvorlage zum innerstädtschen Isarraum hervor, die am 5. Dezember im Planungsausschuss des Stadtrats vorgestellt wird. Auch der Vorplatz des Deutschen Museums soll schon bald umgestaltet werden. Bereits seit mehreren Monaten liefen "intensive Abstimmungen" zwischen Museum, Planungsreferat, Stadtwerken und Stadtentwässerung, heißt es. Der Eingang zum Museum wird wegen der Sanierung des Hauses jahrelang nach Süden verlegt.

Die Ludwigsbrücke und die sogenannte Isarparallele am Westufer des Flusses sind zentrale Bestandteile der Rahmenplanung für den innerstädtischen Isarraum. Seit mehr als zehn Jahren diskutiert der Stadtrat, wie stark in den Straßenverkehr eingegriffen werden kann, um die Isar und besser nutzbar und zugänglich zu machen. Der ehemalige Grünen-Stadtrat Siegfried Benker hatte bereits 2008 in einem Antrag die "Wiederentdeckung des innerstädtischen Isarraumes" gefordert.

Es geht darum, die Uferbereiche zwischen Reichenbachbrücke und Friedensengel attraktiver zu gestalten und den Fluss stärker in die Innenstadt zu integrieren. 2015 verabschiedete der Stadtrat dazu schließlich ein umfangreiches Paket von Maßnahmen, welche die Verwaltung prüfen und umsetzen sollte. Die Isarparallele, so der Wunsch, könne womöglich zurückgebaut werden, damit für Radfahrer und Fußgänger deutlich mehr Platz bleibe. Und die Ludwigsbrücke könnte ein Begegnungsraum werden, Autofahrer hätten dann nur noch zweitrangige Bedeutung.

Doch die aktuelle Beschlussvorlage des Planungsreferats beinhaltet wenig konkrete Neuerungen. Bis auf einige Gutachten und Machbarkeitsstudien, die in den vergangen drei Jahren erstellt worden sind, ist von der Umsetzung des Rahmenplans nicht viel zu sehen. Das Baureferat hat auf der Praterinsel ein paar Bänke und Fahrradständer aufgestellt, im kleinen Park am Vater-Rhein-Brunnen wurden ein paar Gehölze weggeschnitten, um von dort wieder einen Blick auf das Müllersche Volksbad zu haben.

Zum Flussbad soll es eine "vertiefende Untersuchung" geben

Das Umweltreferat hat eine Machbarkeitsstudie zu einem möglichen Flussbad erstellen lassen, im Sommer beschloss der Stadtrat, dass es nun "eine vertiefende Untersuchung" geben soll. Die zu erwartenden hohen Kosten für ein offizielles Flussbad mit zahlreichen Sicherheitseinbauten haben jedoch bereits zahlreiche Stadträte auf Distanz zu der Idee gehen lassen. Wenn überhaupt, könnte es zu einer Minimallösung kommen mit einem einfachen Einstiegs- und Ausstiegsbereich in der großen Isar und womöglich einem Kiosk.

Völlig weggelassen hat das Planungsreferat in dem Sachstandsbericht das Verkehrsgutachten, das zwar offenbar so gut wie fertig ist, aber noch nicht in der Beschlussvorlage im Dezember vorgestellt wird. Davon aber hängt für viele Stadträte ab, wie andere Maßnahmen, etwa größere Grünflächen entlang des Westufers sowie breite Treppen zum Fluss, überhaupt umgesetzt werden könnten. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Florian ist Roth angesichts der Vorlage "frustriert". Die Stadtratsarbeit der vergangenen Jahre sei so gut wie umsonst gewesen, findet er. In der Beschlussvorlage "steht ja nichts drin", wettert Roth. Die Grünen waren in den vergangenen Jahren die Fraktion, die die Pläne für die innerstädtische Isar am vehementesten vorangetrieben hat.

Einige Pläne haben sich aber ohnehin schon weitgehend erledigt. 2016 zog sich nach Protesten des Bezirksausschusses Au-Haidhausen die Augustiner-Brauerei von ihrer Idee zurück, im Maxwerk eine Gastronomie mit Biergarten zu betreiben. Und wie es mit der Umgestaltung der Uferbereiche auf der Westseite der Isar weitergehen soll, ist nach wie vor unklar. Ausgerechnet auf Höhe der Erhardtstraße, wo bislang Flusstreppen angedacht waren, gibt es aus Naturschutzgründen und beim Denkmalschutz Bedenken. Sollte dort etwas verändert werden, müssten die Maßnahmen im Einzelfall überprüft werden.