Naturschutz an der Isar "Der Fluss muss die Zeche zahlen"

Seit dem Frühjahr versuchen Behörden, die Menschenmassen zwischen Bad Tölz und Lenggries einzudämmen. Müllberge hinterlassen aber auch die, die immer noch kommen. Unterwegs mit einem Isar-Ranger.

Von Petra Schneider

Es gibt keine Mülleimer hier, keine Toilette. Jeder soll seinen Müll bitte wieder mitnehmen, mahnt ein Schild auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 13 zwischen Bad Tölz und Lenggries. Das allerdings offensichtlich wenig beachtet wird. Kaffeebecher, Papierfetzen, verbeulte Dosen liegen wild verstreut am Boden - mitten im Landschaftsschutzgebiet. Vom Parkplatz schlängeln sich Pfade zur Isar, vorbei an Wacholderstauden, auf dem kargen Boden wachsen Klappertopf, die blaue Flockenblume, Silberwurz. Die Isar fließt ruhig in ihrem gewundenen Bett, der Pegel liegt im Normalbereich. Es ist ein sonniger Bilderbuchvormittag - doch Boote sind trotzdem nicht zu sehen.

Kaspar Fischer findet das ein wenig ungewöhnlich. Denn eigentlich starten die Bootstouren der Raftinganbieter um zehn Uhr in Lenggries an der Bretonen- oder an der Isarbrücke und sie müssten auf der zwölf Kilometer langen Flussstrecke bis Bad Tölz eigentlich langsam auf Höhe Bibermühle ankommen. Aber es sei eben ruhiger geworden auf dem Fluss, sagt der Isarranger. Seit Mitte April ist die Verordnung in Kraft, die das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen erlassen hat, um den Bootsbetrieb auf der Isar, der in den vergangenen Jahren aus dem Ruder gelaufen ist, wieder in den Griff zu bekommen. Sie gilt vom Sylvensteinsee bis zur Landkreisgrenze unterhalb von Schäftlarn.

Die Befahrung wurde zeitlich und jahreszeitlich begrenzt, Kinder unter zwölf Jahren müssen Schwimmwesten tragen. Glasflaschen sind nicht erlaubt, und es gilt eine Alkoholgrenze von 0,5 Promille für Bootfahrer. Gumpenspringen und das Betreten von Kiesinseln ist verboten, Tonträger und Lautsprecher ebenso. Anrainergemeinden und der Lenggrieser Verein "Rettet die Isar" begrüßen die Verordnung. Wassersportler, wie der Deutsche Touring-Kajak-Club sehen sich dagegen zu Unrecht an den Pranger gestellt und kritisieren, dass die Regelungen am eigentlichen Ziel vorbeigehen, weil der "Partybetrieb" dadurch nicht eingedämmt werde.

Ranger Fischer dagegen erkennt durchaus positive Effekte. Am meisten habe das Verbot während der Brut- und Laichzeiten gebracht, sagt der 46-Jährige. Denn laut Verordnung ist das Befahren der Isar nun nur noch zwischen 1. Juni und 15. Oktober erlaubt, ab Bad Tölz bis Schäftlarn bis 31. Dezember. Für die Raftinganbieter habe sich die Saison dadurch verkürzt. "Das Ostergeschäft ist weggefallen", sagt Fischer. Außerdem müssen kommerzielle Anbieter Boote genehmigen lassen und mit Nummern versehen. Das macht den Rangern die Kontrollen leichter. Vorher war das anders: "Wenn die Nachfrage da war, haben die einfach zusätzliche Boote gekauft." Die Nachfrage war da und ist immer weiter gestiegen. Zum Teil seien Kolonnen mit 30 Booten die Isar hinunter geschippert, und zwar mit Getöse.

"Wenn die gekommen sind, haben wir das bei uns in Gaißach gehört", sagt Fischer, der dort eine Landwirtschaft betreibt und seit 2013 als Ranger im Einsatz ist. Wie "die Ameisen" seien die Leute in Lenggries aus den Bussen ausgeschwärmt und von Raftingagenturen in Boote verfrachtet worden, praktisch bei jedem Wetter. 90 Prozent des Bootsverkehrs machen im südlichen Landkreis zwischen Sylvensteinsee und Bad Tölz kommerzielle Anbieter aus, schätzt er. Kanuten oder private Schlauchbootfahrer stellten in diesem Isarabschnitt dagegen nur einen kleinen Anteil; denn die Logistik sei schwierig, "wenn man in Tölz an der Isarbrücke landet und das Auto in Lenggries steht".

Ranger Kaspar Fischer freut sich über die neue Verordnung mit strengeren Regeln. (Foto: Manfred Neubauer)

Im Nordlandkreis im Bereich Icking sei das Verhältnis umgekehrt, weil Schlauchbootfahrer für ihren Isar-Ausflug die S-Bahn nutzen könnten. Mit den gewerblichen Anbietern hat Fischer so seine Probleme. "Sie vermarkten etwas, das der Allgemeinheit gehört", sagt er. Nutzten Parkplätze und Infrastruktur, "und der Fluss muss die Zeche zahlen". Christian Kinzler, Geschäftsführer der Raftingagentur "Sport-Piraten", will sich nicht in die Rolle des Buh-Manns drängen lassen. Er sehe sich mit Rangern, Umweltverbänden und Landratsamt in einem Boot, betont er. "Wir wollen alle eine Verbesserung der Situation an der Isar." Seine Raftingagentur leiste einen Beitrag, weil mit den Gästen "Umweltbildung" betrieben werde. Man halte sich streng an die Verordnung, die Kinzler nicht in Frage stellt. "Sie war absehbar und nötig." Obwohl die jahreszeitliche Beschränkung für sein Unternehmen "wirtschaftlich einen großen Einbruch" bedeute.

Im Naturschutzgebiet Obere Isar, die als einziges Gewässer in Bayern noch den Charakter eines alpinen Wildflusses hat, sind gewerbliche Bootsfahrten verboten, im Landschaftsschutzgebiet zwischen Sylvensteinsee und Bad Tölz sei das "schwammiger", sagt Fischer. Für die Isarranger bedeute die Verordnung eine Erleichterung. "Denn jetzt können wir Verstöße auch ahnden." Bis zu 5000 Euro werden fällig, wenn vorsätzlich oder fahrlässig Regeln nicht eingehalten werden. Das Landratsamt hat die Rangerstellen auf elf aufgestockt, verstärkte Kontrollen sind seitdem möglich. Noch ist die Isarverordnung in der Erprobungsphase; nach zwei Jahren wird Bilanz gezogen. Aktuell lautet der Auftrag für die Isarranger, die während des Sommerhalbjahrs in Teilzeit angestellt sind: "Aufklären und beobachten".

Bisher habe er noch keine Verstöße beim Landratsamt gemeldet, sagt Fischer. Vielen sei gar nicht bewusst, dass sie etwas falsch machen, etwa wenn sie auf Kiesinseln landen und brütende Vögel stören. Wenn er ihnen die Hintergründe erkläre, zeigten sich die Leute einsichtig. An die Einhaltung der zeitlichen Begrenzung hätten sich alle gehalten. "Ich habe keinen beobachtet, der vor dem 1. Juni gefahren ist."

Die Menschen sollen mehr über die Zusammenhänge am Fluss lernen, wünscht sich Fischer

Fischer ist an und mit der Isar aufgewachsen, hat beobachtet, wie sich der Fluss verändert hat. Und das habe beileibe nicht nur mit den Bootsfahrern zu tun. Das ist ihm wichtig, dass man "niemand verteufeln oder aussperren will". Das sei auch gar nicht möglich, denn in einem Landschaftsschutzgebiet gilt laut Bayerischem Naturschutzgesetz grundsätzlich ein Betretungsrecht. Der enorme Freizeitdruck, "abartige Müllberge" am Isarufer, die vielen Boote seien auch nur ein Teil der Probleme, die dem komplexen Ökosystem Isar zusetzten. Fischer wünscht sich, dass die Leute mehr lernen über die Zusammenhänge am Fluss, der für ihn "Heimat" sei: Fehlendes Geschiebe, mit der Folge, dass der Lebensraum für die seltene Tamariske schwindet. Die Ableitung des Rißbachs, der an rund 300 Tagen trocken fällt, damit im Walchenseekraftwerk Ökostrom erzeugt werden kann. Die Eintiefung der Isar um vier Meter, seit im Jahr 1959 der Sylvensteinspeicher zum Schutz vor Hochwasser fertiggestellt wurde. Das habe die Fließgeschwindigkeit der Isar erhöht, mit der Folge, dass Nebenarmen mit ihren reichen Biotopen buchstäblich das Wasser abgegraben wird.

Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim hat in den vergangenen Jahren viele Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt, um die Dynamik des Flusses und die Lebensräume für Fische zu verbessern, weil es Arten wie die Barbe oder den Huchen in der Isar praktisch nicht mehr gebe. Auch Weideprojekte gehören dazu, damit die Uferbereiche nicht verbuschen und Wildblumen eine Chance haben. Neulich hätten die eingesetzten Ziegen einen unerwarteten Fund freigelegt, sagt Fischer und schmunzelt: eine kleine Marihuana-Plantage, "mitten neben dem Radlweg nach Lenggries". Boot gefahren ist er übrigens noch nie auf der Isar. "Nur in ihr geschwommen."