8. August 2019, 17:16 Uhr Naturschutz an der Isar "Der Fluss muss die Zeche zahlen"

Seit dem Frühjahr versuchen Behörden, die Menschenmassen zwischen Bad Tölz und Lenggries einzudämmen. Müllberge hinterlassen aber auch die, die immer noch kommen. Unterwegs mit einem Isar-Ranger.

Von Petra Schneider

Es gibt keine Mülleimer hier, keine Toilette. Jeder soll seinen Müll bitte wieder mitnehmen, mahnt ein Schild auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 13 zwischen Bad Tölz und Lenggries. Das allerdings offensichtlich wenig beachtet wird. Kaffeebecher, Papierfetzen, verbeulte Dosen liegen wild verstreut am Boden - mitten im Landschaftsschutzgebiet. Vom Parkplatz schlängeln sich Pfade zur Isar, vorbei an Wacholderstauden, auf dem kargen Boden wachsen Klappertopf, die blaue Flockenblume, Silberwurz. Die Isar fließt ruhig in ihrem gewundenen Bett, der Pegel liegt im ...