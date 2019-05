22. Mai 2019, 08:25 Uhr Hochwasser in München Isar-Pegel erreicht in der Nacht bisherigen Höchststand

Hochwasser an der Isar in München

Am Mittwochmorgen hat sich die Lage in München etwas entspannt: Es herrscht zwar weiterhin die Hochwasserwarnstufe 2, der Isar-Pegel sinkt aber wieder.

Die Feuerwehr berichtet von einigen kleineren Kellern, in denen Wasser steht.

Der Uferbereich an der Isar wird die kommenden Tage voraussichtlich weiterhin überschwemmt bleiben.

Von Kassian Stroh

Auch wenn es weiter geregnet hat: Die Hochwasserlage in München entspannt sich offenbar deutlich. Der Pegel der Isar erreichte am Mittwoch gegen ein Uhr nachts seinen Höhepunkt mit 357 Zentimetern, wie der Hochwassernachrichtendienst des Freistaats mitteilte. Seitdem sinkt er stetig, morgens um sieben Uhr wurden 343 Zentimeter gemessen.

Damit ist zwar weiterhin die Warnstufe 2 des Hochwassernachrichtendienstes überschritten; der Pegel liegt aber deutlich unter der Warnstufe 3, der zweithöchsten, ab der auch Häuser überflutet werden können. Die Münchner Feuerwehr hatte dementsprechend in der Nacht zu Mittwoch auch kaum durch das Hochwasser ausgelöste Einsätze. "Ein paar kleinere Keller" seien gemeldet worden, sagte ein Sprecher; in den meisten Fällen habe man aber nicht einmal eingreifen müssen.

Weil der Pegel der Isar am Montagabend deutlich zu steigen begann, sperrte die Stadt am Dienstag den Radweg am Ostufer, die Marienklausenbrücke und den Flauchersteg, räumte den Uferbereich von Müllkörben und mobilen Toiletten frei und forderte dort campierende Obdachlose auf, das Flussbett zu verlassen. Denn bereits ab einem Pegelstand von gut 200 Zentimetern beginnt Isarwasser, die Uferbereiche in der Stadt zu überfluten.

Nach den Prognosen des Hochwassernachrichtendienstes wird die Wassermenge in der Isar weiter zurückgehen. Üblicherweise tut es das aber eher langsam: Selbst wenn der Regen im Einzugsbereich der oberen Isar nachlässt, so lässt das Wasserwirtschaftsamt Weilheim nach und nach Wasser aus dem Sylvensteinspeichersee ab, um später mögliche weitere Hochwasser wieder puffern zu können. Der Pegel des Stausees kurz vor der österreichischen Grenze ist seit Wochenbeginn um gut sechs Meter gestiegen.