Von Philipp Crone

Warum gehen die Münchner an die Isar? Wer diese Frage mit einem Wort beantwortet, vielleicht sogar mit dem Begriff Erholung, der täuscht sich. Es geht bei einem Besuch am zwischen Treppenstufen und Brücken dahinfließenden Stadt-Gewässer ja längst um die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Erwartungen. Die Münchens Vorzeigefluss auch tatsächlich alle erfüllt. Was in dieser Stadt selbstverständlich keinesfalls bedeutet, dass auch alle glücklich wären, die sich an den Ufern aufhalten.