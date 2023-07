Interview von Caroline Drees

Etwa 60 Ehrenamtliche der Wasserwacht passen auf die Badegäste an der Isar auf. An den Stationen am Flaucher und an der Marienklause halten sie Wache - bei schönem Wetter immer am Wochenende und feiertags. Michael Greiner gehört seit sieben Jahren zum Team. Der 42-Jährige weiß genau, wie man Sommertage am Fluss unbeschwert verbringt.