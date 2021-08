Von Joachim Mölter

Bei dem Toten, der am vergangenen Freitagvormittag im Mittleren Isarkanal bei Pliening aus dem Wasser geborgen wurde, handelt es sich um den seit einer Woche vermissten 14-Jährigen aus München. Das bestätigte die rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams am Montag.

Der Junge war am Freitag, 6. August, an der Marienklause, nahe dem Tierpark in die Isar gesprungen, um einen Fußball aus dem Wasser zu holen. Während sich zwei seiner Freunde noch aus der Strömung retten konnten, war der 14-Jährige offensichtlich in die Wasserwalze geraten, die sich dort bei höherem Wasserstand bildet.

Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen wurde er nicht mehr entdeckt; eine weitere Suche am Samstagvormittag blieb ebenfalls ergebnislos.

Offensichtlich war der Junge unter die Wasseroberfläche gedrückt und abgetrieben worden. Die Fundstelle in der Nähe des Ismaninger Speichersees liegt etwa 25 Kilometer flussabwärts entfernt von der Marienklause.