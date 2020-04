Ihre langen dunklen Körper stehen still in der Strömung. Acht Huchen sind es, die seit wenigen Tagen gut vom Flauchersteg aus zu sehen sind. Sie sind zum Laichen hier. Der Platz am Flaucher ist ideal. Das Wasser ist sauerstoffreich und die Kiesbank steigt sanft an. Hier im Kies am Flussbett schaufeln die großen Raubfische mit den Flossen Laichkuhlen. Jeder einzelne Rogner, so wird das trächtige Weibchen genannt, legt in eine Kuhle etwa 30 000 Eier ab, danach vergraben die Fische die Eier im Kies, damit sie nicht gefressen werden. Doch die schönen Frühlingstage locken trotz Ausgangsbeschränkungen schon wieder Münchner an den Flaucher, die dort auch baden wollen. Deshalb haben Mitglieder des Vereins Isarfischer nun das Brutgebiet mit Flatterbändern eingegrenzt. Auf einem Plastikschild steht "Huchen-Laichzone. Bitte nicht betreten. Danke."

Mit den Flatterbändern wollen die Naturschützer verhindern, dass Badende aus Versehen auf die Eier am Isargrund treten. Denn der Huchen ist ein mittlerweile seltener Raubfisch und der größte Fisch, den es hierzulande gibt. Bis zu eineinhalb Meter lang und 30 Kilogramm schwer kann der Donaulachs werden. Viele Jungtiere überleben das erste Lebensjahr nicht, viele fallen Vögeln zum Opfer. Danach sind sie meist zu groß für die Angreifer. Huchen verstecken sich auch gern an Uferböschungen, wo sie auf ihre Beute lauern. Eines ihrer Opfer laicht ebenfalls gerade am Flaucher. Den Nasen gefällt der Platz als Kinderstube genauso gut wie den Huchen.

Die Münchner Isarfischer haben übrigens wegen der Corona-Krise ihre Saisoneröffnung am vergangenen Donnerstag ausfallen lassen. Sie haben sich darauf verständigt, bis auf Weiteres nicht fischen zu gehen. Das sei zwar für die Angler nicht grundsätzlich verboten, allerdings verzichte man derzeit aus Solidarität mit den Münchnern darauf, stundenlang im Fluss zu stehen, während die meisten auch bei schönem Wetter zuhause sitzen.