Die Arbeit beginnt: So soll die Anlage nach dem Umbau mit der Fischtreppe (am Ufer rechts) aussehen.

Der Umbau des Isar-Wehrs beginnt an diesem Mittwoch. Ziel ist es, die 1906 gebaute Anlage an moderne ökologische Anforderungen anzupassen.

Seit 15 Jahren sind die Stadtwerke mit dem Bauvorhaben beschäftigt, jetzt wird es endlich in die Tat umgesetzt: Der Umbau des Isar-Wehrs in Großhesselohe beginnt an diesem Mittwoch. Ziel ist es, die 1906 gebaute Anlage an moderne ökologische Anforderungen anzupassen - und dabei Fische, Kanuten, Natur- und Denkmalschutz gleichermaßen zu berücksichtigen.

Dass das nicht gerade einfach umzusetzen ist, zeigen die vielen Änderungen am ursprünglichen "Isar-Plan", den die Stadtwerke und die Landeshauptstadt zur Modernisierung des Wehrs im Jahr 2008 veröffentlicht hatten. Zwischenzeitlich sei sogar ein Rückbau der Anlage beantragt worden, da die geplanten Vorhaben nicht umsetzbar waren. Noch komplizierter wurde es, als das Wehr im März 2021 als Denkmal ausgewiesen wurde, was eine erneute Überprüfung der Pläne erforderte.

Nun aber soll das Projekt bis Herbst 2024 fertiggestellt werden. Neue Schleusentore sollen Treibgut besser verkraften, eine weniger steile Treppe den Fischen das Vorankommen erleichtern. Das Isarufer bleibt während der gesamten Bauarbeiten zugänglich, allerdings warnen die Stadtwerke vor temporären Einschränkungen.