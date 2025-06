Im Fall Kamilla Nagy, die vor drei Jahren in der geschlossenen Psychiatrie der Isar-Amper-Klinik in München-Haar von einem Mitpatienten getötet wurde, erheben die Grünen im Landtag schwere Vorwürfe gegen die bayerische Staatsregierung. „Anstatt ihrer fachaufsichtlichen Verantwortung nachzukommen“, verweigere sie „jede ernsthafte Aufklärung“ in dem Fall, beklagt Kerstin Celina, sozialpolitische Sprecherin der bayerischen Grünen. Damit untergrabe die Staatsregierung nicht nur das Vertrauen in staatliche Institutionen, sie lasse „auch die Angehörigen des Opfers und die Öffentlichkeit im Stich“.