Am Wochenende wird das Atomkraftwerk Isar 2 abgeschaltet, an dem die Münchner Stadtwerke beteiligt sind.

Von Berthold Neff

All die Münchnerinnen und Münchner, die in den vergangenen Jahrzehnten gegen Atomkraft demonstriert haben, dürften nun erleichtert sein: Das Atomkraftwerk Isar 2 bei Ohu wird am Wochenende abgeschaltet. Der Bau von Isar 2 begann 1982, und 1988, zwei Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl, ging der Reaktor in Betrieb. Er gehört zu einem Viertel den Münchner Stadtwerken (SWM), ist innerhalb von 35 Jahren glücklicherweise nicht explodiert und mit diesem Samstag Geschichte.