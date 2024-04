Kritik von Paul Schäufele

Ohne Siegergeste windet Isabelle Faust die Eingangs-Oktaven in die Höhe. Tastend und vorsichtig ist ihr Auftritt und gewinnt dadurch an Noblesse, die ohne Pomp auskommt. In Beethovens Violinkonzert sucht sie den echten musikalischen Dialog, den Diskurs mit dem Bergen Philharmonic Orchestra unter Edward Gardner. Das Ergebnis ist offen, sodass man sich immer noch gerne an der Hand nehmen lässt von der lächelnden Geigerin, die mit unverminderter Neugier das Werk erkundet.