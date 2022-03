Von Harald Eggebrecht

Alles fließt, wusste der Philosoph Heraklit. An diesem Abend in der Isarphilharmonie wurde darüber hinaus klar, dass sich der Fluss der Musik, sei es in der Passacaglia op. 1 von Anton Webern, sei es in Robert Schumanns immer zauberischem Violinkonzert, sei es in Wolfgang Rihms "Verwandlung" von 2002 oder in Richard Strauss' "Tod und Verklärung", immer aufregend verändert, ohne seine jeweilige kompositorische Identität dabei aufzugeben. Verwandlung bedeutet hier, durch Prozesse der Veränderung, Variation oder Transformation zu gehen und sich dabei doch treu zu bleiben.

François-Xavier Roth, vielerfahren im Umgang mit historischer Aufführungspraxis und zeitgenössischer Musik, leitete die Münchner Philharmoniker so aufmerksam wie behutsam durch die vier Stücke, die alle von der Magie der Verwandlung erzählen. Bei Webern geschieht das über der Passacaglia-Basslinie in differenziertester Variationsfolge. Roth führte vom zartesten Pizzikato-Anfang bis zur Klangauftürmung so logisch wie eindringlich. Schumanns lange fälschlich als misslungen bemitleidetes Violinkonzert hat zur Zeit keine überzeugendere Anwältin und Darstellerin als die wunderbare Isabelle Faust. Roth inszenierte für ihre faszinierende solistische Wanderung mit den Philharmonikern eine ungemein elastische, dynamisch vielschichtige Orchesterlandschaft. So ließen sich die raffinierten Harmoniewechsel vorbehaltlos bestaunen, mit denen Schumann gleichsam nicht von der Stelle kommt, aber sein Themenmaterial immer neu beleuchtet und verändert erscheinen lässt. Die große Geigerin dankte dem bewundernden Beifall mit einer wie hingetupften Zugabe von György Kurtág.

Wolfgang Rihms "Verwandlung" organisierte Roth in ihrer tastenden, sich langsam beschleunigenden Klangerforschung zu einer Expedition in immer neue Klangräume. Wer bei der Tondichtung des jungen Strauss so etwas wie Transzendierung des Irdischen erwartete, sah sich glücklich getäuscht: Roth und das Orchester machten daraus mit aller Balance-Sorgfalt und solistischem Glanz ein Fest diesseitiger Klangpracht.