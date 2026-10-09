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Die Schauspielerin Iris Berben im Interview„Mein Lieblingshasswort ist canceln“

Lesezeit: 5 Min.

Iris Berben setzt sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Bei den Filmfestspielen in Cannes 2021 trug sie ein Kleid mit der Botschaft „Plus Forts Ensemble“ („Gemeinsam sind wir stärker“).
Iris Berben setzt sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Bei den Filmfestspielen in Cannes 2021 trug sie ein Kleid mit der Botschaft „Plus Forts Ensemble“ („Gemeinsam sind wir stärker“).
Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images

Iris Berben engagiert sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus und für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Mit Sorge blickt sie auf die Wahlerfolge der AfD – und die Wählerinnen von Trump.

Interview von Evelyn Vogel

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Die Schauspielerin Iris Berben ist für ihre starken Frauenrollen bekannt. Nun hat sie die Schirmherrschaft für ein mehrteiliges Ausstellungsprojekt übernommen mit Stationen in Wiesbaden, Bremen, München und Ascona, bei dem sich alles um die Künstlerinnen des Blauen Reiter dreht. Gerade wurde es im Münchner Lenbachhaus vorgestellt. Die 76-Jährige setzt sich aber nicht nur für mehr Gleichberechtigung und Sichtbarkeit von Frauen ein. Seit Jahren nutzt sie ihre Popularität, um gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus und für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft zu kämpfen. Dafür wurde sie vielfach ausgezeichnet, jüngst erst mit dem Kulturpolitikpreis des Deutschen Kulturrats. Im Interview erzählt sie, was ihr eine solche Auszeichnung bedeutet, gerade in Zeiten, in denen die AfD solche Wahlerfolge erzielt und in Sachsen-Anhalt auch erstmals einen Landtagspräsidenten stellt.

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