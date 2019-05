21. Mai 2019, 18:53 Uhr Irina Feichtl und Nicholas Gooch Die Stärke des Bogens

Zum guten Klang gehören zwei: die Geige und ihr Bogen. Und auch wenn die Bögen, die im Schaukasten der Ausstellung im Nationalmuseum liegen, sich auf den ersten Blick sehr ähneln - der Profi erkennt die Unterschiede. Stange, Frosch und Beinchen sind individuell geformt. Und auf was kommt es bei einem guten Bogen an? "Auf das richtige Verhältnis von Stabilität und Agilität", sagt Irina Feichtl. Die Stange ist in der Regel aus brasilianischem Fernambukholz geformt. Der Frosch (Griff) ist meist aus Ebenholz und mit Silber oder Gold umgeben. Feichtl verziert das Froschauge gerne mit Perlmutt. Und mit dem Beinchen wird die Spannung des Rosshaares reguliert, das über die Saiten streicht. Etwa 150 Haare stecken in einem Bogen.

Feichtl hat sich auf Bogenbau spezialisiert. Sie hat lange Cello gespielt. "Doch es zog mich mehr zum Handwerk als zum Konzertbetrieb." Sie studierte Geigenbau am College in Newark, England. Dort lernte sie Nicholas Gooch kennen, der vorher Kunst studiert hatte. Beide vertieften ihre Kenntnisse beim Geigenbauer Winterling in Hamburg. Feichtl ging dann noch nach New York und Wien und spezialisierte sich schließlich in München in der Werkstatt von Markus Wörz auf den Bogenbau. 2007 machte sie sich mit Gooch in München selbständig. Der Engländer hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Restauration wertvoller alter Geigen. Stradivaris, Amatis, Guarneris gingen schon durch seine Hände. Aber er baut auch neue Geigen mit Hingabe. Die beiden haben schon Instrumente für sehr bekannte Musiker gebaut, "aber damit will ich nicht angeben", sagt Feichtl. Sie mag ihren Beruf, sagt sie, "und mit der Geige ist es wie beim Menschen: Das Wichtigste ist es, dass die Haltung stimmt."