Von 2015 an leitete Natalie Amiri das ARD-Studio in Teheran, 2020 musste sie das Land verlassen - die Situation wurde für die Journalistin zu gefährlich.

Lesungen in der Pinakothek der Moderne und in den Kammerspielen beschäftigen sich mit Frauenrechten in der arabischen Welt - speziell im Iran.

Von Magdalena Zumbusch

Mit der islamischen Revolution von 1979 wurde die gesellschaftliche Entwicklung im Iran innerhalb kürzester Zeit rabiat zurückgedreht. Vor allem die Frauen mussten sich von ihren Grundfreiheiten verabschieden. Immer wieder wurde seither im Iran demonstriert: für demokratischere Zustände insgesamt und vor allem für eine Verbesserung der Frauenrechtslage. Der Tod der jungen kurdischen Iranerin Mahsa Amini am 13. September hat eine neue, weltweit beachtete Protestwelle ausgelöst. In der Pinakothek der Moderne gibt es nun zum Thema am Samstag, 22. Oktober, eine Lesung mit der deutsch-iranischen Journalistin Natalie Amiri. Im Gespräch mit SZ-Kulturjournalistin Susanne Hermanski stellt sie ihr neues Buch "Afghanistan: Unbesiegte Verlierer" vor, aber auch um ihr 2021 erschienenes Buch "Zwischen den Welten. Von Macht und Ohnmacht im Iran" (beide Werke: Aufbau Verlag) wird es gehen. Amiri hat einige Jahre in Teheran gelebt. Mit ihrem Schreiben wirft sie einen differenzierten Blick auf das Land und seine Menschen, auf Unbekannte, aber auch auf Leute wie den Religions- und Revolutionsführer Ajatollah Chamenei.

Eine weitere Lesung zum Thema veranstalten die Kammerspiele. Mit Texten von Golineh Atai, Anisa Jafarimehr, Ronya Othmann und anderen - gelesen von den Schauspielerinnen Elmira Bahrami und Wiebke Puls, den Journalistinnen Shahrzad Eden Osterer und Avin Khodakarim und dem Autor Mehdi Moradpour. Die Lesung soll Solidarität bekunden, mit den iranischen Frauen und speziell mit Mahsa Amini. Wegen eines nicht richtig sitzenden Kopftuchs war sie von der Sittenpolizei festgenommen worden und an den ihr in der Haft zugefügten Verletzungen gestorben. Die Bilder von brennenden Kopftüchern und von Frauen, die sich öffentlich ihre Haare abschneiden, gehen seither um die Welt. Währenddessen geht das iranische Regime erbittert gegen die Protestierenden vor: Mehrere hundert Menschen sind inzwischen schon verhaftet oder getötet worden. Die Zeit scheint reif für Veränderungen.

Natalie Amiri, "Afganistan: Unbesiegter Verlierer", Sa., 22.10., 14 Uhr, Pinakothek der Moderne, pinakothek-der-moderne.de/; "Die Unbeugsamen. Über den Aufbruch im Iran", Mo., 24. 10., 18 Uhr, Kammerspiele, muenchner-kammerspiele.de/