Von Sabine Reithmaier

Ein Buch haben Iny Klocke und Elmar Wohlrath tatsächlich gemeinsam unter ihren echten Namen veröffentlicht: das Kinderbuch "Paul und Strubbel" im Jahr 1986. War nicht gerade ein Renner. Jedenfalls im Vergleich zu den historischen Romanen, die das Schriftstellerpaar unter dem Pseudonym Iny Lorentz verfasst hat. 15 Millionen Bücher haben die beiden allein in Deutschland verkauft, manch einer ihrer dicken Schmöker stand wochenlang auf Bestsellerlisten. Dazu sechs Fernsehverfilmungen, allein die Wanderhuren-Trilogie verzeichnete 20 Millionen Zuschauer. Aber irgendwie wollen die Zahlen so gar nicht zu dem schlichten Bungalow in einer nicht mehr ganz neuen Neubausiedlung in Poing (Landkreis Ebersberg) passen.