Street-Art in München

Der französische Street-Art-Künstler Invader spielt gern mit den Klischees der Stadt, in der er seine Spuren hinterlässt: hier Breze und Münchner Kindl am Sendlinger Tor.

Seit Jahren hinterlässt er in vielen Städten der Welt Spuren seiner Kachel-Kunst. Auch in München war der französische Street-Art-Künstler Invader schon unterwegs. Wie Stadt und Privateigentümer reagieren - und was Kollegen von den Straßen-Invasoren halten.