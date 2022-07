Die von Mira Mann kuratierte Avant-Pop-Reihe "Intimacy Quarterly" geht mit einer Open-Air-Ausgabe im Garten des Blitz Clubs in die zweite Runde.

Von Martin Pfnür, München

Der Garten des Blitz Clubs auf der Museumsinsel ist ein selten lauschiger Ort. Zwischen dem vegetarischen Restaurant des Clubs und dem wildwüchsigen Revier der Isar-Biber am Deutschen Museum ist man dort mittendrin in der Stadt und doch dem Gewusel zwischen Rosenheimer Platz und Isartor enthoben. Kein Wunder also, dass hier am Flussufer mit der zweiten Folge der vierteljährlich im Blitz Club stattfindenden Reihe "Intimacy Quarterly" inmitten von Trauerweiden und Hortensienbüschen auch ein kontemplatives Ansinnen verwirklicht werden soll.

"Wir wollen mit unserer Veranstaltung etwas Ruhe in den überdrehten Kulturbetrieb bringen", schreibt die Münchner Solo-Musikerin, Autorin und Candelilla-Sängerin Mira Mann, die als preisgekrönte ehemalige Bookerin der Milla für die neue Reihe verantwortlich zeichnet. Zusammen mit Daniela Schroll (Produktion) und Carina Grüttler (Layout) präsentiert sie denn auch zum Knistern eines Lagerfeuers zwei Acts, die sich, so Mira Mann, "den tiefen, zarten Klängen widmen". Das kommt gut hin, denn wenngleich die Beteiligten durchaus unterschiedliche musikalische Ansätze verfolgen, so eint sie doch eine Grundstimmung, die sich wunderbar in die idyllische Szenerie einfügen dürfte.

Da ist etwa der US-amerikanische Solist Trustfall, der mit ebenso fragilem wie soulgetränktem stimmlichen Schmelz den offenen Ansatz einer Band wie den späten Talk Talk mit bezirzend seelenwunder Pop-Harmonik vermählt und dabei auch mal die Einstürzenden Neubauten covert. Und da ist die Bildende Kunst, Performance und Soundinstallation verknüpfende Künstlerin Paula Nolte, die mit Teilen von "Persimone" eine anregend ausufernde klangcollagierende Arbeit präsentieren wird. Eingeleitet von einem DJ-Set der Medienkünstlerin Maria Margolina alias Slovva steht damit ein Abend in Aussicht, der Pop und Experiment in einem Rahmen vereint, wie er entspannter kaum sein könnte.

Intimacy Quarterly, Sonntag, 24. Juli, 18 Uhr, Blitz Club Garten, Museumsinsel 1