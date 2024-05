In seinem ersten Roman "Rahels Reise" erzählt C. Bernd Sucher die Geschichte einer jüdischen Großfamilie über fünf Generationen hinweg. Ein Gespräch über seinen Weg vom Kritiker zum Romancier, über Antisemiten und die Frage, ob man als Jude heute in Deutschland leben kann.

Interview von Anna Steinbauer

Schon zu seinen Zeiten als Kritiker habe er sich immer als Autor bezeichnet, erzählt C. Bernd Sucher beim Gespräch in seiner Münchner Altbauwohnung. Nun hat der ehemalige Theaterredakteur der Süddeutschen Zeitung seinen ersten Roman mit dem Titel "Rahels Reise" veröffentlicht. Zeitgleich arbeitete er an dem im Herbst erschienenen Buch "Unsichere Heimat", einer Bestandsaufnahme jüdischen Lebens in Deutschland. Dabei merkte der 1949 in Bitterfeld geborene Schriftsteller, dass ihm das Erfinden von Geschichten mehr Spaß machte als das Recherchieren. Ein Gespräch über verwöhnte Mütter, arrogante Kritiker und das Leben als deutsch-jüdischer Autor.